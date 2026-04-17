Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycanlı Mevkidaşı Aliyev ile Antalya'da Görüştü

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA