Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycanlı Mevkidaşı Aliyev ile Antalya'da Görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı ve Genel İstihbarat Başkanı da katıldı.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame de katıldı.
Kaynak: ANKA