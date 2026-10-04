Suriye Vakıflar Bakanı Şukri, 13. Bediüzzaman Sempozyumu'nda Kur'an'a dikkat çekti

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Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu el-Hayr Şukri, Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an'ı merkeze alan yaklaşımına dikkati çekerek, "Bu Kur'an çözümdür. Biz de inşallah Kur'an'dan besleniyor ve kaynağımızı Kur'an'dan alıyoruz." dedi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından "Küresel Krizlere Kur'ani Çözümler" temasıyla düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu, dünyanın farklı coğrafyalarından akademisyen, alim, araştırmacı ve fikir insanlarını İstanbul'da bir araya getirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sempozyuma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyuma 5 kıtadan ve 60 ülkeden katılım sağlandı.

Suriye Vakıflar Bakanı Şukri, sempozyumda yaptığı konuşmada, Bediüzzaman Said Nursi'nin 1911 yılında Şam'daki Emevi Camisi'nde verdiği "Şam Hutbesi"ne (Hutbe-i Şamiye) değindi.

Bediüzzaman'ın Şam Hutbesi'ni Kur'an'ın rehberliğinde verdiğini belirten Şukri, o dönemde Şam'ın önde gelen alimlerinden Şeyh Bedreddin el-Haseni'nin Nursi'yi Emevi Camisi'nin minberine çıkardığını anlattı.

Şukri, aralarında 100'den fazla alimin bulunduğu binlerce Müslümana hitap eden ve gelecek nesillere seslenen Nursi'nin, "Sizden 300 yıl sonra gelecek olanlara, şimdi hitap ediyorum." sözünü aktardı.

Bediüzzaman'ın Kur'an'ı Müslümanların karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde temel kaynak olarak gördüğünü vurgulayan Şukri, "Bu Kur'an çözümdür. Biz de inşallah Kur'an'dan besleniyor ve kaynağımızı Kur'an'dan alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kur'an ahlakına dönüş" çağrısı

Şukri, Bediüzzaman'a hitaben, "Şam'ın yeniden ayağa kalktığını, kardeşi İstanbul'la ve Arap ve İslam dünyasındaki diğer kardeşleriyle kucaklaştığını görseydin, hep birlikte 'Kur'an ahlakına dönüş, Kur'an'ın kaynağına dönüş' diye seslendiklerini görürdün." dedi.

Batı ile İslam dünyası arasındaki ilişkiye de değinen Şukri, maddi ürünlerin yanında ahlaki değerlerin de insanlığa sunulması gerektiğini söyledi.

Şukri, "Batı bize ekipman, uçak ve otomobiller ihraç ediyorsa, biz de onlara ahlak ve değer ihraç eder, onlara İslam'ın ilkelerini taşırız inşallah." ifadelerini kullandı.

Yeni Suriye'de İslami söylem birliği vurgusu

Suriye'deki yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şukri, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkede İslami söylem birliğinin sağlanması konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

Şukri, "Allah'ın bize nasip ettiği kurtuluşun ardından yeni Suriye'de İslami söylem birliği konusunda bir mutabakat sağladık." dedi.

Suriye'nin Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşa sürecine girdiğini belirten Şukri, bu sürecin yalnızca fiziki yapılarla sınırlı olmadığını, insanın ve ahlakın da yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Şukri, "Şam bugün, insanı inşa etmek için kardeşi Türkiye'nin yardımıyla birlikte dayanışma içinde çalışıyor. Hepimiz insanı inşa etmeye, bu insandaki ahlakı inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü insan, kainatın özüdür." diye konuştu.

Şukri, Bediüzzaman'ın eserleri Nur Risaleleri'nin Şam, Halep ve Suriye'nin diğer şehirlerinde yeniden okunmaya başlandığını belirtti.

Türkiye'ye teşekkür etti

Şukri, konuşmasının sonunda Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı ve hükümetine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin Suriyelilere, Araplara ve dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlara sunduğu desteklerin önemine işaret eden Şukri, "Türkiye'ye, yönetimine, hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Şukri, Türkiye'nin güven ve huzur içinde olması için dua ederek, "Yüce Allah'tan, Suriyeli kardeşlerine ve dünyanın doğusundan batısına Araplara ve Müslümanlara sunduğu destekler dolayısıyla bu ülkeyi güvenli ve huzurlu kılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şukri, konuşmasını "İnşallah Müslümanlarımız için zafer yakındır." sözleriyle tamamladı.

Sempozyumun açılış programı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Akademik oturumlar ise 5-6 Ekim'de İstanbul'da devam edecek.

Sempozyumda "Yeni Dünya Düzeninde Medeniyet Tasavvuru", "Vahiy Merkezli Toplum ve Aile", "Modern Çağın Sosyal Meseleleri" ve "Modern Çağın Manevi Meseleleri" başlıkları altında oturumlar gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA