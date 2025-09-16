Suriye, Ürdün ve ABD Süveyda İçin Ortak Yol Haritası Belirledi

Suriye, Ürdün ve ABD, dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'da ortak yol haritasını belirledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyuruldu.

Burada konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Süveyda ilinin, her Suriyelinin ailesinin kalbinde derin izler bırakan acı olaylara tanık olduğunu söyledi.

Şeybani, Suriye hükümetinin, hakları güvence altına alan, adaleti destekleyen, toplumsal barışı güçlendiren ve iyileşmesi gereken yaraları sarmaya olanak tanıyan açık bir yol haritası belirlediğini belirtti.

Yol haritasının, Ürdün ve ABD'nin desteğiyle uygulamaya konan somut adımlara dayandığını dile getiren Şeybani, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulmasının ve hesap vermesinin sağlanacağını kaydetti.

Şeybani, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz devam etmesini sağlayacaklarını belirterek, zarar görenlere tazminat ödeneceğini, köy ve kasabaların onarılacağını ve göç edenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığına bağlı yerel güçlerinin, Şam ve Süveyda arasındaki yollarının korumasını ve insanların güvenliğini sağlamak için görevlendirileceğini kaydeden Şeybani, Süveyda halkının tüm bileşenlerinin katılımıyla iç uzlaşma sürecinin başlatıldığını vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de "Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarı bölgenin güvenlik ve istikrarının temel direğidir." dedi.

Suriye topraklarına yönelik İsrail saldırılarını kınadıklarını ve durdurulmasını talep ettiklerini vurgulayan Safedi, "Suriye'nin birliği ve istikrarı çerçevesinde, Süveyda olaylarını aşmak için Ürdün-Suriye-ABD üçlü bir plan üzerinde anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack da Süveyda konusunda Suriye ve Ürdün ile birlikte bir yol haritasına ulaştıklarını söyledi.

Barrack, "Suriye hükümeti, barışı garanti altına alan tarihi ve pratik adımlar attı." dedi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları?

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.