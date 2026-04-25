Suriye-Türkiye sınırında, insan kaçakçılarıyla kovalamaca anı kamerada: 3 gözaltı

Suriye-Türkiye sınırında, insan kaçakçılarıyla kovalamaca anı kamerada: 3 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca yaşandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sınır hattında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca yaşandı. Araçlarını buğday tarlasına süren şüphelilerden 3'ü, jandarmanın uyarı ateşi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Suriye'ye sınır komşusu olan Akçakale'de, sınır hattında para karşılığında insan kaçakçılığı yapıldığı iddiaları üzerine köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Şüpheli aracı takip eden vatandaşlar, konum bilgilerini ekiplerle paylaşarak operasyona destek verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan aracı takibe aldı. Suriye- Türkiye sınır hattında yaşanan kovalamaca sırasında sürücü kaçmaya devam ederken, bölgede hareketli anlar yaşandı. İçerisinde kar maskeli kişilerin bulunduğu araç, yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından sulama kanalı üzerindeki köprüde terk edildi. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, buğday tarlasına yöneldi. Jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açması üzerine 3 şüpheli teslim oldu.

Yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor: Gündüz okullarda görevlendirilebilecekler

Bekçilerin çalışma saatleri değişiyor! O yerlerde görevlendirilecekler
Dünya ateşkes beklerken İran'dan gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız

Dünya ateşkes beklerken gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Milli voleybolcu Hande Baladın ile Formula 1 pilotu Tsunoda'nın arasındaki boy farkı dikkat çekti

Her gören aynı yorumu yapıyor

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi

Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi
Dünya ateşkes beklerken İran'dan gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız

Dünya ateşkes beklerken gözdağı geldi: Her zamankinden daha hazırız
Tottenham 2026 yılında ilk kez kazandı

Yanlış duymadınız: 2026 yılında ilk kez kazandılar
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk