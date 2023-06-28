Suriye sınırındaki mayınlı alanda korkutan yangın
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Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki mayınlı alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar ise tedirginlik yaşadı.
Suriye sınırındaki mayınlı alanda korkutan yangın
GAZİANTEP - Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki mayınlı alanda yangın çıktı.
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki mayınlı alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar ise tedirginlik yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - Güncel