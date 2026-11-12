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Suriye Savunma Bakanlığından şehit olan Türk askerleri için başsağlığı mesajı

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Suriye Savunma Bakanlığı, Malatya'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Suriye Savunma Bakanlığı, Malatya'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Malatya'da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olması nedeniyle derin üzüntü ve keder duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Dost Türkiye Cumhuriyeti'ne, yönetimine, ordusuna ve halkına bu acı kayıp dolayısıyla en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

Bakanlık, Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine sabır ve metanet vermesini temenni etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterdeki 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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