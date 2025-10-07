Haberler

Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı
Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü SDG/YPG ile kapsamlı bir ateşkes anlaşması sağlandığını duyurdu. Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam'da SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüklerini belirterek, "Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştık, uygulama derhal başlayacak" dedi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü SDG/YPG ile kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

"ANLAŞMA DERHAL UYGULANACAK"

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, yaptığı açıklamada, Şam'da terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüklerini belirterek " Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştık. Anlaşmanın derhal uygulanmasını kararlaştırdık" ifadelerine yer verdi.

KAPSAMLI ATEŞKES MUTABAKATI

Ateşkesin, özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışmaların sonlandırılması ve bölgedeki istikrarın yeniden tesis edilmesi amacıyla yapıldığı bildirildi. Tarafların, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin teknik detaylar üzerinde de uzlaştığı kaydedildi. Şam yönetiminin, bu mutabakatla birlikte ülkenin kuzeyinde askeri gerilimi düşürmeyi ve ulusal birlik sürecini güçlendirmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHiçlik:

Türkiye nin aşağısındaki ülkelerde, çok uzun zamandır savaşlar oluyormuş. Umarız bundan sonra HİÇ bir savaş olmaz. Umarız beraberce bir ingilizce internet arama motoru kurarız ve tüm dünyadan bol bol para yaparız. BARIŞ İÇİNDE ( tüm dünyaca ).

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Ulan bizimkiler hani vurup kıracaklardı SDG yi. Halkbank davası gibi olaylar ipini kaptırırsa tepedeki olan bu olur.

