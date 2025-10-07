Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü SDG/YPG ile kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

"ANLAŞMA DERHAL UYGULANACAK"

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, yaptığı açıklamada, Şam'da terör örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüklerini belirterek " Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştık. Anlaşmanın derhal uygulanmasını kararlaştırdık" ifadelerine yer verdi.

KAPSAMLI ATEŞKES MUTABAKATI

Ateşkesin, özellikle Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışmaların sonlandırılması ve bölgedeki istikrarın yeniden tesis edilmesi amacıyla yapıldığı bildirildi. Tarafların, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin teknik detaylar üzerinde de uzlaştığı kaydedildi. Şam yönetiminin, bu mutabakatla birlikte ülkenin kuzeyinde askeri gerilimi düşürmeyi ve ulusal birlik sürecini güçlendirmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...