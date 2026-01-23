Suriye İçişleri Bakanlığı: Rakka'daki Aktan Hapishanesi'ni teslim aldık

Suriye İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi'nin teslim alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı Cezaevleri ve Islah İdaresi'nin Aktan Hapishanesi'ni teslim aldığı belirtildi.

Cezaevleri ve Islah İdaresi'nin hapishanede çalışmalarına başladığı ve burada tutulanlarla ilgili kapsamlı incelemeler yaptığı aktarılan açıklamada, "Her tutuklunun dosyası inceleniyor ve yasal prosedürlerin tüm tutuklulara uygulanması sağlanıyor." ifadeleri yer aldı.

Aktan Hapishanesi'nin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile içerideki güvenlik durumunun kontrol edilmesi için "Terörle Mücadele Dairesi ve diğer ilgili yetkililerden" özel ekipler oluşturulduğu kaydedildi.

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine tam bağlılığın teyit edildiği Bakanlık açıklamasıda, hapishanelerle ilgili her gelişmenin güvenlik ve istikrarı artıracak şekilde takip edildiği vurgulandı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, ordu birliklerinin Rakka'daki Aktan Hapishanesi ve çevresinde bulunan terör örgütü YPG/SDG unsurlarını Ayn el-Arab'a taşımaya başladığı bildirilmişti.

Sevk ve çekilme sürecinin yaklaşık 800 YPG/SDG unsurunu kapsadığı vurgulanan açıklamada, bu adımın bölgede askeri gerilimin önlenmesi, idari ve güvenlik yetkilerinin barışçıl biçimde devri ve Rakka'nın güvenliğinin sağlanması amacıyla atıldığının altı çizilmişti.