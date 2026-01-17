Haberler

Suriye ordusunun kuşatması altındaki Tabka'dan YPG/SDG unsurları çekiliyor

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka kentinde YPG/SDG'ye karşı operasyon başlattı. Örgüt unsurları, konvoylarla bölgeden ayrılırken, ordunun Tabka kentine ilerlediği bildirildi.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri'nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurları konvoylarla bölgeden ayrılıyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığı bilgilere göre, YPG/SDG unsurları konvoylarla Fırat Nehri'nin batısındaki Tabka kentinden ayrılmaya başladı.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre de, Tabka kenti yakınlarındaki el-Mansura bölgesine girerek El-Haccane Askeri Kampını ele geçirdi.

Rakka kenti kırsalındaki Racm el-Gazzal köyünün de YPG/SDG unsurlarından temizlendiği kaydedilen haberde, Suriye ordusunun Tabka kentine ilerlediği aktarıldı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
