Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkinde ateşkes öncesinde kontrolü sağladı

Suriye ordusu, YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyonlarda, ateşkes öncesinde Karakozak mevkisini kurtararak ilerlemeye devam etti. Ayn el-Arab ilçesindeki çatışmalar sonucunda stratejik noktalarda hakimiyet sağlandı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyonlarda, ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen önce 19.00 sularında, Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkini örgütten kurtardı.

Suriye ordusu gündüz saatlerinde, Halep'e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin güney kesimlerinde örgüt unsurlarıyla şiddetli çatışmaların ardından Sırrin beldesine girerek ilerleme kaydetmişti.

Fırat Nehri'nin batısındaki ordu güçlerinin, nehrin karşı tarafında tepelik alanda yuvalanan teröristlerin açtığı yoğun ateş nedeniyle köprüyü geçememesinden ötürü Suriye ordusu, Sırrin cephesindeki ilerleyişini hızlandırdı.

Sırrin'den kuzeydeki Ayn el-Arab ilçesi yönüne ilerleyen ordu, Karakozak köyünün bulunduğu mevkiyi çevirdi.

Bölge, Şam yönetimi ile örgüt arasında 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesten hemen önce 19.00 sularında Suriye ordusunun hakimiyetine girdi.

Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi.

Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
