Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir hattına takviye birlikler sevk etti

Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir hattına takviye birlikler sevk etti
Güncelleme:
YPG/SDG'nin Halep'in doğusunda yer alan Meskene ve Deyr Hafir bölgelerine yeni silahlı gruplar göndermesi üzerine Suriye ordusu bu bölgelere çok sayıda takviye birlik sevk etti. Suriye resmi haber ajansı SANA, ordunun bölgede YPG/SDG'li teröristlerle temas hatlarına tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla destek gönderdiğini bildirdi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in doğusunda işgal altında tuttuğu Meskene ve Deyr Hafir bölgesine yeni silahlı gruplar göndermesinin ardından, Suriye ordusu bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, ordu, YPG/SDG'nin işgali altındaki Meskene ve Deyr Hafir bölgelerine yeni silahlı terör gruplarının ulaşmasının ardından Meskene-Deyr Hafir hattına çok sayıda takviye birlik gönderdi.

Haberde, "PKK terör örgütüne, eski rejimin kalıntılarına ve SDG'ye bağlı silahlı grupların Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir yakınlarındaki kırsal kesime ulaşmasının ardından, Halep'in doğusundaki cephe hatlarında Suriye Arap Ordusu'na takviye birlikler konuşlandırıldı." ifadelerine yer verildi.

Halep'teki AA muhabirinin aktardığına göre, YPG/SDG'li teröristlerle temas hatlarına gönderilen takviye birlik arasında çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile çeşitli ağır silahlar ve çok sayıda asker bulunuyor.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG'nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığını bildirmişti.

Açıklamada, Suriye ordusunun, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla yanıtlayacağı vurgulanarak, "Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
500

