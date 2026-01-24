Haberler

Aktan Hapishanesi'nden serbest bırakılan çocuklar, Rakka Adalet Sarayı'nda ailelerine teslim edilecek

Güncelleme:
Suriye ordusu, YPG kontrolündeki El-Aktan Cezaevi'nden aralarında çocukların da bulunduğu tutukluları serbest bıraktı. Çocuklar, cezaevinde gördükleri kötü muameleleri anlatarak yaşadıkları travmayı paylaştı. Bu olay, Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalarla birlikte, YPG ile hükümet arasında varılan mutabakat neticesinde gerçekleşti.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nden aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda tutukluyu serbest bıraktı.

Gelişmelere ilişkin Amerika merkezli X platformunda paylaşılan görüntülü içeriklere göre, bugün El-Aktan Cezaevi'nden çıkarılan tutuklular arasında 18 yaş altı çok sayıda çocuk ve 14 yaşın altında olanlar da bulunuyor.

Görüntülerde, çocukların cezaevinde tutulduklarına ve gördükleri kötü muameleye ilişkin ifadeleri yer aldı.

Görüntülerde serbest bırakıldığında ayakkabısı olmayan ve üzerlerinde kısa kollu yazlık tişörtler olan 13-15 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğun açıklamalarına yer verildi.

YPG hapishanesinde 6 ay ile 11 ay arasında değişen sürelerde kaldığını belirten çocuklar yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Üzerimize soğuk su atıyorlardı, dövüyorlardı, yemek yok, cemaatle namaz kılmak yasaktı, gece namazı da cemaatle kılmak yasaktı"

Bir başka görüntüde ise Aktan Hapishanesi'nden YPG tarafından hapsedilmiş 18 yaş altı çocukların ailelerine teslim edilmek üzere Rakka'daki Adalet Sarayı'na sevkedilmeleri görünüyor.

Sevinçlerini tekbir getirerek aktaran çocukların çocuğunun yalınayak olduğu gözlendi.

Diğer görüntülerde ise henüz 11 ve 12 yaşlarında çocukların yakınları tarafından kucaklanıp "Bu mu DEAŞ'lı?" diye YPG'nin ihlallerine dikkati çekmek istedikleri gözleniyor.

Paylaşımlarda, terör örgütü YPG tarafından "terör" suçlamasıyla cezaevinde tutulan ve aralarında gazeteciler ile STK aktivistlerinin de bulunduğu 75 kişinin serbest bırakılması için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamada ise hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtilmiş, örgütün işgal ettiği bölgelerin entegrasyonuna yönelik ayrıntılı plan hazırlanması ve istişarelerin yürütülmesi amacıyla YPG'ye 4 günlük süre tanındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
