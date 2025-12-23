Suriye Ordusu ve Sdg Arasında Ateşkese Varıldı; Ancak El-Razi Hastanesi'ne Yapılan Saldırıyla İlgili İki Taraf da Birbirini Suçladı

(ANKARA) - Suriye'nin Halep kentinde, Suriye Ordusu ile Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmaların, SDG'nin Suriye Ordusu'na entegrasyonuna ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle çıktığı belirtilirken, taraflar arabulucuların devreye girmesiyle ateşkes sağlandığını duyurdu. Ancak iki taraf da El-Razi Hastanesi'ne yapılan saldırıda birbirini suçladı.

Suriye'nin Halep kentinde, Suriye Ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar, özellikle Halep'in kuzeyinde yer alan ve uzun süredir SDG'nin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yoğunlaştı. Yerel kaynaklar, ağır silahların da kullanıldığı çatışmaların kentte güvenlik endişesini artırdığını bildirdi. Çatışmaların arka planında, Suriye hükümeti ile SDG arasında daha önce varılan ve SDG unsurlarının Suriye Ordusu'na entegrasyonunu öngören anlaşmanın uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıkların bulunduğu belirtildi.

Entegrasyon anlaşmazlığı gerilimi tırmandırdı

Şam yönetimi, SDG'nin entegrasyon sürecinde gerekli adımları atmadığını savunurken; SDG ise hükümet güçlerinin baskı ve tek taraflı hamlelerle süreci zorlaştırdığını öne sürdü. Bu karşılıklı suçlamalar, sahadaki gerilimin tırmanmasına yol açtı. Suriye medyasının aktardığı bilgilere göre, çatışmalar sırasında en az iki sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil ve güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralılar arasında çocukların da olduğu belirtilirken, bazı mahallelerde sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Taraflar, sivil yerleşim alanlarının hedef alınmadığını savunsa da çatışmaların yoğunluğu nedeniyle ciddi maddi hasar meydana geldi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Suriye Savunma Bakanlığı ve SDG yetkilileri, arabulucuların da devreye girmesiyle çatışmaların durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı, "Genelkurmay Başkanlığı'nın, Halep'te SDG'ye ait bazı ateş kaynaklarını etkisiz hale getirdikten ve çatışma alanını sivillerden uzaklaştırdıktan sonra, bu hedeflere yönelik saldırıların durdurulması talimatını verdiğini açıkladı. Bakanlık, ordunun kontrol hatlarını değiştirmeye çalışmadığını, yalnızca yerleşim alanlarını hedef alan ateşe karşılık verdiğini" belirtti.

Suriye devlet televizyonuna açıklama yapan Ordu Sözcüsü, "tırmanışın, Ordu'nun, SDG mevzilerinden gelen düşmanca hareketliliği tespit etmesi sonrası başladığını; tehdidin bertaraf edilmesinin ardından SDG unsurlarının ortak kontrol noktalarından çekilerek, Şam yönetimine bağlı İç Güvenlik Güçleri'ne ateş açtığını ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığını" ifade etti.

SDG'den açıklama

SDG'ye bağlı YPG Genel Komutanı Axin Nucan, bugün yaptığı açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin yaklaşık 4 aydır ağır bir kuşatma altında olduğunu belirtti. Nucan, şunları söyledi:

"İki mahalle kuşatma altında ve kışkırtıcı eylemlerle karşı karşıyadır. Bu eylemlerin amacı bizi silahlı bir çatışmaya çekmektir. Bu, bölgenin güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Güçlerimiz, güvenliği ve barışı güçlendirmek için çalışırken, bu eylemler aynı zamanda Halep güçleri ile Suriye geçiş hükümeti arasında imzalanan ateşkesi ihlal etme girişimleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Son çatışmalara güçlerimizin neden olduğu iddiaları tümden reddediyoruz. Güçlerimiz, meşru savunma hakkı çerçevesinde saldırıların kaynaklarına karşılık verdi. Durumu sakinleştirmek ve çatışmayı önlemek için sürekli çabalarımıza rağmen, karşıt gruplar söz konusu mahallelere dört yönden yoğun saldırılar düzenledi. Sonuç olarak, güvenlik durumu gerginleşti. Ateşkesi sürdüreceğiz. Ancak bölgenin ve yurttaşların güvenliğine yönelik tehditler olması durumunda karşılık vermeye hazır olacağımızı vurguluyoruz.

Güvenliği sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman ilgili tüm taraflarla diyalog ve uzlaşma yoluyla barışçıl çözümler için çabalıyoruz. Geçiş hükümetine bağlı gruplar, dün Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine saldırdı. Saldırı sonucunda bir kadın hayatını kaybetti, 17 sivil ve 6 İç Güvenlik Güçleri üyesi yaralandı. Halep güçlerimiz, saldırılara karşılık verdi."

Ateşkes konusunda anlaşıldı; saldırılar, Türkiye'nin Şam ile temaslarının arttığı dönemde yaşandı

İki taraf arasında varılan ateşkes kapsamında, temas hatlarında ağır silahların geri çekilmesi ve sivillerin bulunduğu bölgelerde askeri hareketliliğin azaltılması kararlaştırıldı. Çatışmaların, Türkiye'nin SDG'nin entegrasyon sürecine ilişkin eleştirilerini yoğunlaştırdığı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ile temaslarını artırdığı bir dönemde yaşanması dikkat çekti.

Türkiye, SDG'nin entegrasyon sürecinde ilerleme sağlamamasının Suriye'nin istikrarını olumsuz etkilediğini vurgularken, bölgedeki diplomatik trafik Halep'teki gerilimin yalnızca yerel değil, bölgesel boyutları da olduğunu ortaya koydu.

El-Razi Hastanesi saldırısı konusunda karşılıklı suçlamalar

Öte yandan, Suriye Sağlık Bakanlığı, SDG'nin El-Razi Hastanesi yakınındaki bir yerleşim bölgesini hedef alması sonucu bir genç ve annesinin hayatını kaybettiğini, aralarında bir erkek ve bir kız çocuğunun da bulunduğu sekiz sivilin yaralandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca iki sivil savunma görevlisinin de saldırılarda yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm yaralıların Halep'teki hastanelere sevk edildiği ve sağlık ekiplerinin güvenlik durumunun seyrine göre yaralıların sağlık durumunu yakından izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, sağlık tesislerinin çevresinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve etik ilkelere açık bir aykırılık olduğu vurgulandı.

Ancak SDG'den yapılan açıklamada, Şam yönetiminin suçlamalarını reddederek, "Şam hükümeti, sözde Halep Meclisi ve resmi medyası aracılığıyla, Halep'teki El-Razi Hastanesi'nin bombalanmasıyla ilgili yanlış ve uydurma bir hikaye yaratıyor ve yayıyor. Gerçekleri açıkça çarpıtıyor" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"El-Razi Hastanesi'nin hiçbir şekilde hedef alınmadığını teyit ediyoruz. Yaşananlar, gerçek suçları örtbas etmeye yönelik açık ve sistematik bir girişimdir. Düzinelerce belgelenmiş görüntü, Şam hükümet güçlerinin Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri ile diğer bölgelere obüs ve tanklarla saldırdığını açıkça göstermektedir. Bu yaklaşım, yetkililerin gerçeği hiçe saydığını ve saldırılarını haklı çıkarmak için yalanları siyasi bir araç olarak kullandığını ortaya koyuyor."