Suriye ordusu, Münbiç'in güneybatısındaki Tişrin Barajı'na yöneldi

Güncelleme:
Suriye ordusu, Münbiç'in güneybatısındaki YPG/SDG'nin kontrolündeki Tişrin Barajı'nı almak için operasyon başlattı. Baraj sahasında örgüt unsurları çekilmeye başladı, ancak taraflar arasında henüz çatışma yaşanmadı.

Suriye ordusu, Münbiç'in güneybatısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Tişrin Barajı'nı kontrolüne almak üzere harekete geçti.

Münbiç'teki AA ekibinin bildirdiğine göre, örgüt unsurları baraj sahasından çekilmeye başladı.

Cephe hattındaki Suriye ordusu da barajı kontrolüne almak üzere harekete geçerken taraflar arasında sabah saatlerinden şu ana kadar herhangi bir çatışma çıkmadı.

Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı örgüte yönelik başlattığı operasyonda baraj çevresinde zaman zaman şiddetli çatışmalar çıkmış ama pozisyonlarda değişiklik olmamıştı.

