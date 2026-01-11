Haberler

Suriye resmi haber ajansı SANA: Halep'teki terör örgütü YPG/SDG'li son grup şehrin dışına tahliye ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda YPG/SDG mensuplarının tahliyesine başlandı. 6 otobüs ve 7 ambulansla gerçekleştirilen tahliye, terör örgütünün bölgeden tamamen temizlenmesiyle sonuçlandı.

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensubu son grubun, ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesinin başladığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, mahallede mevzilenen terör örgütü YPG/SDG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti.

Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan YPG/SDG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.

Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son YPG/SDG'li teröristler oldu.

Tahliye edilen teröristlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, YPG/SDG'nin işgali altında bulunan bölgede yer alıyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kabus gecesi, böyle gündüze döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi
Türkiye'nin kuzeyine ilk hızlı tren geliyor, Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor

O bölgeye hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 2,5 saate düşecek