Suriye ordusu, Halep'teki operasyon için sivillerin uzak durması gereken konumları paylaştı

Güncelleme:
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde PKK/YPG'ye ait beş hedefin konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden derhal uzaklaşmasını istedi. Çatışmalar nedeniyle bölgede hayat durma noktasına geldi.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Suriye haber ajansı SANA'daki habere göre, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/ Ypg'ye ait beş konum harita üzerinden paylaşıldı.

Sivillerin bölgeyi derhal tahliye etmesi gerektiği belirtilen haberde PKK/ Ypg'nin, söz konusu konumları, şehrin mahallelerini ve sakinlerini bombaladığı askeri bir üs olarak kullandığı kaydedildi.

Örgüte ait 3'ü Şeyh Maksud 2'si Eşrefiyye'de olmak üzere beş konum harita üzerinden paylaşılarak sivillerin bölgeden uzaklaşması istendi.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hedef alınacak noktaların Suriye'deki haber kanalları ve platformları üzerinden paylaşılacağını bildirmişti.

?Halep'teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/ Ypg saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
