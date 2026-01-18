Haberler

Suriye Ordusu, Tel Abyad Sahasından, Rakka Kırsalına Yeni Bir Operasyon Başlattı

Güncelleme:
Suriye Ordusu, Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına yönelik Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı yeni bir harekat başlattı. Operasyonlar Fırat'ın doğusundaki bölgeyi hedef alıyor.

(ANKARA) - Suriye Ordusu'nun, Fırat'ın doğusundaki operasyonlarını genişleterek, Tel Abyad sahasından Rakka kırsalına yönelik Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı yeni bir harekat başlattığı belirtildi.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusuna SDG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Tel Abyad sahasından, Rakka kırsalına yeni bir operasyon başlattı.

Tel Abyad kenti, Suriye'nin Türkiye sınırına yakınlığı ile biliniyor.

