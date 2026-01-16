Haberler

Suriye ordusu, Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alacağı terör noktalarının haritasını paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, Deyr Hafir beldesinde YPG/SDG'nin yuvalandığı noktaların haritasını yayımlayarak sivilleri bu alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Potansiyel askeri operasyon öncesi yapılan açıklamada, belirtilen bölgelerin terör saldırıları için kullanıldığı ifade edildi.

Suriye ordusu, olası operasyonda Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında yer alan Deyr Hafir beldesinde terör örgütünün yuvalandığı noktaların haritasını paylaşarak sivillere bu hedeflerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı.

Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı

Komşuda beklenen oldu, ordu operasyona başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti

Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı