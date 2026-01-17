Haberler

Suriye ordusu, YPG/SDG işgalindeki Rakka il sınırlarına girerek Dibsi Afnan beldesini kontrolüne aldı

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını çıkarmak amacıyla Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna yönelerek Rakka il sınırlarında Dibsi Afnan beldesini kontrol altına aldı. Askeri harekatın devam ettiği ve stratejik hedeflerin belli olduğu bildirildi.

DEYR Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG unsurlarını çıkarmak için ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna farklı bir yönden uzanarak Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesini kontrolü altına aldı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirdi.

Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeye devam ettiği belirtilerek, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir'den başlayarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.

Deyr Hafir'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin Meskene içine ilerlemesi devam ederken burada teröristlerin açtığı ateşte 2 asker hayatını kaybetmişti.

