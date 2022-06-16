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Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı

AA - Eşref Musa - Güncel
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Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde eczanelerde denetim yapıldı

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn ilçesindeki yerel meclis, yerel sivil polis teşkilatı yardımıyla eczanelere yaptığı denetimlerde kullanım süresi dolan yaklaşık 10 bin kutu ilaca el koyarak imha etti.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Rasulayn ilçesindeki yerel meclis, yerel sivil polis teşkilatı yardımıyla eczanelere yaptığı denetimlerde kullanım süresi dolan yaklaşık 10 bin kutu ilaca el koyarak imha etti.

Rasulayn Yerel Meclisi Sağlık Ofisi Sorumlusu Rakan Cellüd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede son kullanma tarihi geçen ilaçların tespiti ve kullanımının önüne geçmek amacıyla ilçe merkezindeki eczanelerde denetim yaptıklarını söyledi.

Yerel meclisin sosyal medya hesaplarında daha önce bu konuyla ilgili duyurular yapıldığını belirten Cellüd, kullanım süresi dolan yaklaşık 10 bin kutu ilaca el konulduğunu kaydetti.

Cellüd, ilçedeki sivil polis teşkilatı yardımıyla yapılan denetimler sırasında ruhsatlarında sorun olduğu anlaşılan 2 eczanenin de kapatıldığını vurguladı.

Rasulayn'deki vatandaşlara seslenen Cellüd, reçetesiz ilaç kullanılmaması ilaç satın alırken de son kullanma tarihine dikkat edilmesi uyarılarında bulundu.

Yerel meclisin el koyduğu ilaçlar imha edildi.

AA / Eşref Musa - Güncel

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