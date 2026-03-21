Suriye'nin Aynularap ve Haseke bölgelerinde "bayrak" gerilimi

Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab ve Kamışlı'da, Nevruz kutlamaları sırasında Suriye bayrağının indirilmesi ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağının açılması gerilimi artırdı. Olaylar, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Suriye'nin kuzeyinde Halep'e bağlı Aynularab ve Haseke'ye bağlı Kamışlı'da Suriye bayrağının indirilmesiyle artan gerilim devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde dün akşam yapılan Nevruz kutlamalarında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açılmasının ardından, Afrin'de gündüz saatlerinde devam eden kutlamalarda bölge sakinleri ile IKBY bayrağı taşıyan gruplar arasında arbede yaşandı.

Bazı gruplar, Aynularab ve Haseke'nin Kamışlı ilçesinde bazı noktalarda Suriye bayraklarını indirdi.

Kamışlı'da Suriye İçişleri Bakanlığı biriminin kullandığı bina terör örgütü YPG yanlılarınca basıldı ve bina önündeki araçlara zarar verildi.

Olaylar üzerine Halep Valiliği İç Güvenlik Şefi Albay Muhammed Abdülgani yazılı açıklama yaparak, Suriye bayrağının indirilmesine tepki gösterdi.

Abdülgani, "Biz değer ve prensip sahibiyiz. Devletin sembolleri, özellikle bayrak, kırmızı çizgidir. Öte yandan, sivillere yönelik herhangi bir saldırıya göz yummayacağımızı vurguluyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil

Bakan Fidan müzakerenin önündeki engeli açıkladı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı