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Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından devrik lider Beşar Esad'ın Suriye'de topraklarını terk ettiği PKK/ Ypg terör örgütü Türkiye açısından risk teşkil etmeye devam ederken, MİT ve TSK'dan bölgeye art arda başarılı operasyonlar yapılıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA VAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan "son dakika" açıklamasında Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (43)

Haber Yorumlarıabdullah HAMARAT:

Tişrin barajında bombalanan siviller de terörist kategorisine mı giriyor

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme170
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Haber YorumlarıVEFA:

Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri teğmenleri ve onların 3 değerli disiplin amiri komutanını 4 e karşı 5 oyla ordudan ihraç ettiniz. Bugünün asıl gündemi yapılan bu hukuksuzluktur. Gündemi saptırmayın. Hepimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz!!

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Haber YorumlarıErdi Cakmak:

Sivil olmasın onlar

Yorum Beğen56
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Haber YorumlarıSuat Görgülü:

Maşallah sarı torbalara kavuşmuşlar??????

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Haber YorumlarıOnur Yener:

CHP ve DEM'e taziyelerimi bildiririm...

Yorum Beğen72
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Haber YorumlarıGoethegitme:

Burda siviller bombalaniyor diye nara atan cacıklar itraile baksinlar

Yorum Beğen94
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Haber YorumlarıDelil Deniz:

Temiz

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah

Yorum Beğen81
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ama Bahçeli üzülür neticede bunların elebaşını meclise getirmeyi düşünüyor

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme59
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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Savaş ta siviller de ölür. Ara sıra hata olur.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme35
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