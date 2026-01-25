Haberler

Suriye devlet televizyonu: Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek 2 kişiyi öldürdü

Güncelleme:
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı bölgelerinde terör örgütü YPG'nin ateş açması sonucu iki genç yaşamını yitirdi. YPG'nin ateşkes sürecini ihlal ettiği bildiriliyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı bölgelerinde, terör örgütü Ypg'nin açtığı ateş sonucu 2 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı.

YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.

Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
