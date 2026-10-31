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Suriye'nin Haseke ilinde eski taş ocağında biriken suya giren 4 çocuktan 1'i boğuldu

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Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Tel Berrak ilçesinin Tel ez-Zeheb köyünde şiddetli yağışlar sonrası eski taş ocağında su birikintisi oluştu. Biriken suya giren 4 çocuktan 1'i boğularak yaşamını yitirdi; kurtarılan 3 çocuktan 1'inin sağlık durumu kritik.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinde sağanak ve sel sularının birikmesiyle oluşan gölete giren çocuklardan üçü kurtarılırken biri hayatını kaybetti.

Haseke Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haseke'ye bağlı Tel Berrak ilçesinin Tel ez-Zeheb köyünde şiddetli yağışlar sonrası eski bir taş ocağında su birikintisi oluştuğu belirtildi.

Biriken sel sularına giren 4 çocuktan 1'inin boğularak yaşamını yitirdiği, ekiplerce kurtarılan 3 çocuktan 1'inin ise sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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