Suriye'nin Haseke ilinde eski taş ocağında biriken suya giren 4 çocuktan 1'i boğuldu

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Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinde sağanak ve sel sularının birikmesiyle oluşan gölete giren çocuklardan üçü kurtarılırken biri hayatını kaybetti.

Haseke Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haseke'ye bağlı Tel Berrak ilçesinin Tel ez-Zeheb köyünde şiddetli yağışlar sonrası eski bir taş ocağında su birikintisi oluştuğu belirtildi.

Biriken sel sularına giren 4 çocuktan 1'inin boğularak yaşamını yitirdiği, ekiplerce kurtarılan 3 çocuktan 1'inin ise sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA