Suriye'nin Halep ilinde PKK/YPG'nin işgal ettiği Eşrefiyye ve Şeyh Maksud'da halk evlerini terk ediyor

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgal ettiği Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan siviller, bölgeden ayrılarak daha güvenli gördükleri mahallelere göç ediyor.

Eşrefiyye ile Şeyh Maksud mahallelerinde terör örgütü PKK/ Ypg ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bölge halkı evlerini terk ediyor.

Aileler yanlarına alabildikleri eşyaları ile kentin iç kesiminden daha güvenli gördükleri mahallere yerleşiyor.

AA ekibi, saldırıların yaşandığı bölgede hasar gören konutları ve araçları görüntüledi.

Cemiliyye mahallesinde yaşayan Yasir Devalibi, dün aralarında roket mermilerinin de bulunduğu çok sayıda mühimmatın mahalleye düştüğünü söyledi.

Devalibi, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerden atılan havan mermilerinin sivil yerleşim alanında evinin yakınındaki binaya düştüğünü belirtti.

Saldırılarda bir kadın ile bir gencin hayatını kaybettiğini belirten Devalibi, "İkinci mermi maddi hasara yol açtı, araçlar zarar gördü. Halk çok endişeli ve korkuyor." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki varlığını sürdürürken, dün kent merkezindeki sivil yerleşimlere yönelik topçu ve havan saldırıları düzenledi. Söz konusu saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, bu saldırılara karşılık olarak Suriye ordusunun örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdiğini ve ardından operasyonların durdurulması yönünde talimat verildiğini açıklamıştı.