Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da halk, BM gözlem gücünün İsrail ihlallerine karşı sessizliğine tepkili

ÖMER KOPARAN-Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yaşayan halk, bölgede görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF), İsrail ordusunun süreklilik kazanan ihlallerine karşı harekete geçmemesine tepki gösteriyor.

Bölgede 50 yılı aşkın süredir bulunan uluslararası gücün varlığı, yerel halk tarafından artık bir "barış gücü"nden ziyade "gözlem gücü" olarak nitelendiriliyor.

Kuneytra'daki kasabaların ara sokaklarında bölge halkının umutsuz bakışları arasında devriye gezen BM araçları, İsrail'in ihlallerini yalnızca izlemekle yetiniyor.

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki ihlalleri, hukuksuz alıkoymaları ve işgali her geçen gün daha da artarken, UNDOF'un uluslararası koruma misyonunun büyük ölçüde sembolik kaldığı ifade ediliyor.

"İsrail istediği gibi hareket ederken siviller savunmasız bırakılıyor"

AA muhabirine konuşan Halidiye köyü sakinlerinden 70 yaşındaki Süleyman Zehra, İsrail güçlerinin bölgeye rahatça girip çıkabildiğini ancak uluslararası gücün buna hiçbir şekilde müdahale etmediğini söyledi.

Zehra, "Onlar sadece girip çıkıyor. Bir gün bizimle durdular ancak kalıcı bir koruma rolleri yok. İsrail istediği gibi hareket ederken siviller savunmasız bırakılıyor." dedi.

"Müdahale edilmiyorsa bu gücün ne anlamı var?"

Bölge sakinlerinden Ahmed Halid ise BM'nin rolünü "yalnızca dolaşmak ve rapor yazmakla sınırlı bir rutin" olarak niteledi.

Halid, "Müdahale edilmiyorsa bu gücün ne anlamı var? İnsanların yaşamına ya da güvenliğine gerçek bir etkisi olmayan bu sembolik duruma dair ciddi soru işaretlerimiz var." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yaklaşık 80 yıldır bölgede yaşayan Rızk el-Esad da çok sayıda kişinin İsrail askerlerince alıkonduğunu veya kaybolduğunu, ancak UNDOF'un bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Esad, "Bu güçlerin etkisini boş bir rol olarak görüyoruz. Gerçek anlamda bir güvenlik üretmeyen, sadece devriye faaliyetleriyle sınırlı bir yapı var." diye konuştu.

"Daha etkin bir koruma rolüne ve ihlalleri durduracak bir otoriteye ihtiyaç var"

Bölge sakinlerinden Faris Veli ise söz konusu uluslararası gücün sivillerle hiçbir temas kurmadığını ve güvenlik açısından somut bir katkı sunmadığını dile getirdi.

Asıl görevi halkı korumak olan bu gücün İsrail'in ihlalleri karşısında etkisiz bir gözlemciye dönüştüğünü söyleyen Veli, "Uluslararası güçler yalnızca araçlarla devriye geziyor. Mevcut yapı, beklentileri karşılamıyor. Daha etkin bir koruma rolüne ve ihlalleri durduracak bir otoriteye ihtiyaç var." dedi.