Haberler

Devrik Esed rejiminin saha komutanlarından Suhni, Lübnan'da öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin devrik Baas rejimi ordusunda saha komutanı olan Gassan Nasen es-Suhni, Mali anlaşmazlık sonucu Lübnan'ın Keservan bölgesinde öldürüldü. Suhni'nin cinayetinde rol oynadığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Suriye'nin devrik Baas rejimi ordusunda saha komutanı olduğu ifade edilen Gassan Nasen es-Suhni'nin, Lübnan'da öldürüldüğü bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye vatandaşı Suhni'nin dün başkent Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesine bağlı Kefer Yasin beldesinde öldürüldüğü belirtildi.

Ordu İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen izleme ve takip çalışmaları sonucunda Suhni'yi öldürdüğü belirtilen Suriye vatandaşı V.D'nin yakalandığı ifade edildi.

Cinayetin, taraflar arasında yaşanan mali bir anlaşmazlık sonucu işlendiği kaydedildi.

Lübnan ve Suriye basınında yer alan haberlere göre Suhni, devrik Esed rejimi ordusu saflarında "Kaplan Güçleri" olarak bilinen birlikte uzun yıllar saha komutanı olarak görev yaptı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, ordu ve güvenlik birimlerinde görev yapan bazı isimlerin Lübnan'a kaçtığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Şenol Güneş ilk kez açıkladı: Yurt dışından iki teklif

Şenol Güneş ilk kez açıkladı: İşte aldığı iki teklif
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın