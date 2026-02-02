Suriye'nin Deyrizor ilinde toplu mezar bulundu
Deyrizor iline bağlı Elbukemal'de, kimliği belirsiz 7 kişinin kalıntılarının yer aldığı bir toplu mezar bulundu. Olay, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ortaya çıkan toplu mezarlarla ilgili yeni bir durumu daha gözler önüne serdi.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Elbukemal'de toplu mezar bulunduğu belirtildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde olaya ilişkin bilgi verildi.
Güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Elbukemal'in Havi el-Mücavide kırsalında kimliği belirsiz 7 kişinin kalıntılarının yer aldığı toplu bir mezar bulunduğu ifade edildi.
Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.