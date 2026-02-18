ABD'nin boşalttığı El Tanf Üssü Suriye ordusunun kontrolünde

ABD askerlerinin Çarşamba günü boşalttığı Suriye'nin güneyindeki El Tanf Üssü, Suriye ordusunun kontrolüne girdi. Üs, 2016'da IŞİD'le mücadele kapsamında oluşturulmuştu.Suriye ordusunun, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin boşalttığı El Tanf Askeri Üssü'nü kontrolü altına aldığı duyuruldu. Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, devir teslimin ABD'li yetkililerle istişare halinde gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye-Irak-Ürdün topraklarının kesiştiği noktaya yakın bir bölgedeki üsse yerleşen Suriye ordusu askerlerinin, sınır hattındaki noktalara da konuşlandırılmaya başlandığı aktarıldı.

Reuters ve AFP haber ajansları, Çarşamba günü bölgedeki yetkililere dayandırdıkları haberlerinde, ABD askerleinin söz konusu üssü terk ederek Ürdün'e geçtiğini duyurmuşlardı. Suriye ordusundan bazı kaynaklar da, Amerikan askerlerinin El Tanf Üssü'ndeki teçhizatı 15 gün önce Ürdün'e taşımaya başladığını bildirdi.

Bağdat-Şam kara yolu üzerinde stratejik bir noktada yer alan üs, 2016 senesinde, IŞİD'e karşı mücadelenin daha etkin yürütülmesi için ABD ve müttefik ülkeler tarafından kurulmuştu. 2014'te, Suriye ve Irak'ta geniş bir coğrafyayı kontrolü altına alan IŞİD'in ilan ettiği "Halifelik"e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon'un da operasyonlarıyla IŞİD, 2019 yılında gücünü çok büyük oranda kaybetmişti.

Ancak Suriye ile Irak'ın çöl bölgelerine çekilen bazı IŞİD savaşçıları hala tehlikeli olarak addediliyor. Suriye'nin güneyindeki El Tanf'ta olduğu gibi ülkenin kuzeydoğusunda, Kürtler tarafından kontrol edilen bölgelerde de bugüne dek Amerikan üsleri bulunuyor.

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçen yıl Kasım ayında ABD'yi ziyaretinde, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmiş ve bu görüşmenin ardından ülkesinin IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon'a dahil olduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, Temmuz 2025 itibarıyla Suriye'de yaklaşık bin 500 Amerikan askeri bulunuyordu.

Reuters / ET,HS

Kaynak: Deutsche Welle