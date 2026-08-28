Türkiye'den Suriye Diplomatik Pasaportlarına Vize Muafiyeti

(ANKARA) - Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'de göreve atanmaları ile turistik seyahatleri ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Konuya ilişkin 11671 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Suriye'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşları, Türkiye'de göreve atanmalarında vizeden muaf tutulacak.

Diplomatik pasaport sahipleri ayrıca Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süresiyle ve transit geçişlerde vize muafiyetinden yararlanacak.

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında alındı.

Kaynak: ANKA