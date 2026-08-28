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Türkiye'den Suriye Diplomatik Pasaportlarına Vize Muafiyeti

Türkiye'den Suriye Diplomatik Pasaportlarına Vize Muafiyeti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport sahibi vatandaşları, Türkiye'de göreve atanmaları ile turistik seyahat ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak. Turistik amaçlı seyahatlerde her 180 günde en fazla 90 gün kalma hakkı tanınan uygulama, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında hayata geçirildi.

(ANKARA) - Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'de göreve atanmaları ile turistik seyahatleri ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Konuya ilişkin 11671 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Suriye'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşları, Türkiye'de göreve atanmalarında vizeden muaf tutulacak.

Diplomatik pasaport sahipleri ayrıca Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süresiyle ve transit geçişlerde vize muafiyetinden yararlanacak.

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında alındı.

Kaynak: ANKA
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