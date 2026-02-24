Suriye'nin Deyrizor ilinde düzenlenen saldırıda 1 asker öldü

Suriye'nin Deyrizor ilinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Deyrizor'un doğusundaki Meyadin ilçesinde Suriye ordusuna ait bir karargaha saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısının ardından düzenlenen saldırılarda, 3'ü asker, 4'ü iç güvenlik gücü ve 1'i sivil olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.