Suriye'nin Bab ilçesindeki yerel güvenlik güçlerince eğitilen 500 polis mezun oldu

FIRAT, MALATYA (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel güvenlik güçlerince eğitilen 500 polis törenle mezun oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da yerel güvenlik güçlerince zorlu eğitimlerden geçerek başarı sağlayan 500 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

Polisler, Bab ilçesinde asayiş, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti ve idari birimlerde görevlendirilecek. 6 ay süren yoğun ve zorlu eğitimlerde polis adayları, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı olarak da mesleğe hazırlandı.

Çeşitli mülakatların ardından seçilen adaylar, bu sürede toplumsal olaylara müdahale, suçlu yakalama teknikleri ve ilçede güvenliği nasıl sağlayacakları konularında eğitildi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli Üst Teğmen Salih Akil adına düzenlenen mezuniyet törenine, Türk yetkililer ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Türk Polis Akademisince eğitilmişti.