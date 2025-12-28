Suriye-Lübnan Sınırındaki Nehirde, Aralarında Çocukların da Bulunduğu 11 Göçmen Boğuldu

(ANKARA) - Suriye ile Lübnan sınır hattındaki Büyük Nehir'i geçmeye çalışan aralarında çocukların da bulunduğu 11 Suriyeli göçmen hayatını kaybetti.

Suriye medyası, grubun Lübnan ordusu tarafından sınır hattındaki Şebrouniye bölgesinde nehir yatağına yönlendirildiğini, o sırada bölgede şiddetli taşkınlar yaşandığı belirtti.

Sivil savunma ekipleri 1 erkek ve 2 kadını kurtarmayı başardı. Ancak 1 yaşlı erkek, 2 kadın ve 5 çocuğun hala kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları Suriye ordusuyla koordinasyon içinde sürdürülüyor.

Humus kırsalındaki Telkeleh bölgesi Sivil Savunma Müdürü Münir Kadur, medyaya yaptığı açıklamada, "Toplam 11 Suriyeli, Lübnan'a geçmeye çalışırken Büyük Nehir'de boğuldu. 3 kişi kurtarıldı" dedi. Kadur, olayın insan kaçakçılarının sıkça kullandığı yasa dışı geçiş güzergahlarından birinde yaşandığını belirtti.

Lübnanlı yetkililer tarafından olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada bir dizi aktivist, Lübnan ordusunu "mültecileri gece vakti zorla sınır dışı etmekle" suçladı.

Suriye'de eski rejimin devrilmesinin ardından, Lübnan'da yaşayan çok sayıda Suriyeli ülkesine döndü. Birleşmiş Milletler ile Lübnan makamlarının koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri daha önce yaptığı açıklamada, Suriyeli mültecilerin geri dönüşünde artış olduğunu, sınır güvenliğinin artırıldığını, düzensiz geçişlerin önlenmesi için yeni tedbirler alındığını ve yeni yıldan itibaren çalışma izinlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını ifade etmişti.