Suriye, İsrail'in Somaliland kararını tanımadığını açıkladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Somaliland bölgesi arasında ilan edilen karşılıklı tanıma kararını reddettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Bu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, tek taraflı bu girişimin hiçbir hukuki meşruiyete sahip olmadığı ve uluslararası alanda sonuç doğuramayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Paralel yapılar oluşturma girişimleri ve ayrılıkçı projelere verilen destek, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Bu durum, bölge ülkeleri ve halkları açısından ciddi siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Somali'ye desteğin yinelendiği açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit eder. Devletlerin parçalanmasını veya sınır bütünlüklerinin hedef alınmasını amaçlayan her türlü girişimi reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.