Tadamon katliamı faili yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, 2013 yılında Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'un yakalanma anlarına ait görüntüleri yayımladı.

Suriye devlet televizyonu el İhbariyye'de yayımlanan görüntülerde, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin Hama iline bağlı Gab Ovası'ndaki Ayn Teeb köyünde bir eve operasyon düzenlediği görülüyor.

İçişleri Bakanlığınca servis edilen görüntülerde, Yusuf'un Ayn Teeb köyünde saklandığı evde güvenlik güçlerince yakalandığı ana ilişkin detaylar yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Tadamon katliamının faili Yusuf'un yakalandığını duyurmuştu.

Tadamon Katliamı, 16 Nisan 2013'te Esed rejimi güçlerince gerçekleştirilmiş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli çok sayıda sivil infaz edilerek çukura atılmış ve yakılmıştı. Görüntüleri 2022 yılında ortaya çıkan katliam, Suriye savaşının en kanlı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmişti.