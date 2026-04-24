Tadamon katliamı faili yakalandı

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, 2013 yılında Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'un yakalanma anlarına ait görüntüleri yayımladı.

Suriye devlet televizyonu el İhbariyye'de yayımlanan görüntülerde, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin Hama iline bağlı Gab Ovası'ndaki Ayn Teeb köyünde bir eve operasyon düzenlediği görülüyor.

İçişleri Bakanlığınca servis edilen görüntülerde, Yusuf'un Ayn Teeb köyünde saklandığı evde güvenlik güçlerince yakalandığı ana ilişkin detaylar yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Tadamon katliamının faili Yusuf'un yakalandığını duyurmuştu.

Tadamon Katliamı, 16 Nisan 2013'te Esed rejimi güçlerince gerçekleştirilmiş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli çok sayıda sivil infaz edilerek çukura atılmış ve yakılmıştı. Görüntüleri 2022 yılında ortaya çıkan katliam, Suriye savaşının en kanlı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Ümraniye'de futbolcunun silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı

Kapıyı açıp, tek cümle ettikten sonra tetiğe basmış
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu

Bakanlıktan maden işçilerine güzel haber var
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için nalburdan aldığı malzemenin üzerinde namazını kıldı

Camiyi kirletmemek için yaptığı hareket "helal olsun" dedirtti
ABD'de Pentagon yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında 23 kişi yaralandı

ABD'de Pentagon yakınlarında alarm! Çok sayıda yaralı var