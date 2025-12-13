Haberler

Suriye İçişleri Bakanlığı: Tedmur saldırısının güvenlik birimleriyle bağlantısı yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Palmira'daki saldırının güvenlik birimleriyle bağlantısının bulunmadığını ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin güvenlik kurumlarıyla bir bağı olmadığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Tedmur'da (Palmira) meydana gelen saldırının güvenlik birimleriyle bağlantısı olmadığını belirtti.

Sözcü Baba, Suriye haber kanalı el-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin iç güvenlik birimlerinde liderlik pozisyonunda bulunmadığını ve üst düzey yönetimde yer almadığını bildirdi.

Söz konusu kişinin güvenlik kurumlarıyla kurumsal ya da hiyerarşik bir bağının bulunmadığını vurgulayan Baba, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu kaydetti.

Sözcü, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Suriye güvenlik güçleri ve uluslararası koalisyon güçleriyle girdiği çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Konut yatırımında avantajlı dönem: Bu ilde amortisman süresi düştü

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu ilimizde amortisman süresi düştü
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah sahalara bir döndü pir döndü
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Ozan Kabak, 14 ay aradan sonra sahalara golle geri döndü

14 ay sonra sahalara geri döndü! Yaptığıyla tüm stattan alkışı aldı
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
title