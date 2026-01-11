Suriye İçişleri Bakanlığı: Şeyh Maksud Mahallesi büyük ölçüde kontrol altına alındı

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde bulunan Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrolün büyük ölçüde sağlandığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürütülen operasyondaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Baba, "Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yürütülen titiz operasyon son aşamaya ulaştı, Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrol büyük ölçüde sağlandı." ifadesine yer verdi.

Bakanlık sözcüsü, halkın güvenliğini sağlamak ve mülklerini teminat altına almak amacıyla, terör örgütünün geride bıraktığı mayınların etkisiz hale getirilmeye başlandığını aktardı.

Baba, terör örgütü YPG/SDG unsurlarını, "zaman içinde başarısızlığı kanıtlanmış, Suriyeli olmayan ideolojik yaklaşımların esiri" şeklinde nitelendirdi.

Terör örgütünün çevresindeki çember daralınca kontrolsüzce saldırdığına dikkati çeken Baba, evlerin, camilerin hatta hükümet yetkililerinin katıldığı bir basın toplantısının dahi hedef alındığını kaydetti.

Baba, devletin Halep'te izleyeceği yolun net olduğunu, silahını bırakan herkesin memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

Öte yandan patlayıcı yerleştirme eyleminin, terör örgütünün sivilleri hedef almak için kullandığı bir yöntem olduğunu kaydeden Baba, mayınla mücadele birliklerinin, evlerine dönen halka yönelik tehdidi ortadan kaldırdığını söyledi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki operasyonun mecburi bir seçenek olduğunu ve terör örgütünün kendilerini buna mecbur bıraktığını ifade eden Baba, Suriye'nin sivilleri korumak için diplomatik çözümü ve 10 Mart Mutabakatı seçeneğini tercih ettiğini vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü Baba, ulusal mücadeleyi en iyi Suriyelilerin yöneteceğini ve terör örgütünün ordu ile iç güvenlik birliklerini kışkırttığını belirtti.

Baba, Suriye ordusu, iç güvenlik güçleri ve istihbarat teşkilatının üç cephede savaştığını vurgulayarak, birkaç saat içerisinde Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütünden tamamen arındırılacağını dile getirdi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin 6 Ocak'tan bu yana Halep'te yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 23 kişinin öldüğü, 104 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.