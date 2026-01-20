Haberler

Suriye Cumhurbaşkanlığı, entegrasyon planı geliştirilmesi için terör örgütü YPG/SDG'ye 4 gün tanındığını açıkladı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, YPG/SDG'nin kontrolündeki bölgelerin entegrasyonu için 4 gün süre tanıdığını açıkladı. Haseke vilayetinin geleceği hakkında mutabakat sağlandı ve ayrıntılı bir plan hazırlanması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanıp istişarelerde bulunulması için örgüte 4 gün süre tanındığını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre mutabakat sağlanan maddeler şu şekilde:

"- SDG'ye, bölgelerin fiilen entegrasyonuna ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin tamamlanması için 4 gün süre tanındı.

Mutabakat sağlanması halinde, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyecek, birlikler şehirlerin çevresinde konuşlanacak. Haseke vilayetinin ve Kamışlı kentinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntılar daha sonra ele alınacak.

Suriye askeri güçleri, Kürt köylerine girmeyecek, bu köylerde yerel halktan oluşan yerel güvenlik güçleri dışında silahlı unsur bulunmayacak.

Sayın Mazlum Abdi, örgüt içinden Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için birer aday, Halk Meclisi'nde temsil edilecek isimler ve devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere personel listesi sunacak.

SDG'ye bağlı tüm askeri ve güvenlik unsurlarının Savunma ve İçişleri bakanlıkları bünyesine entegre edilmesi hususunda anlaşma sağlandı. SDG'ye bağlı sivil kurumlar da Suriye hükümetinin idari yapısına entegre edilecek.

Cumhurbaşkanlığı, Kürtlerin dilsel ve kültürel hakları ile vatandaşlık haklarına ilişkin 13 sayılı kararnamenin uygulanacağını, bunun da ulusal ortaklık temelinde, tüm bileşenlerinin haklarının güvence altına alındığı birleşik ve güçlü bir Suriye inşa edilmesine yönelik ortak bir bağlılığı yansıttığını bildirir.

Söz konusu mutabakat, bugün saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe girecek."

