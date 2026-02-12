Haberler

Suriye hükümeti ABD'nin çekildiği stratejik Tenef Üssü'nü teslim aldı

Güncelleme:
ABD'nin Suriye'deki Tenef Üssü'nden çekilmesinin ardından Suriye hükümeti, üssü teslim alarak burada konuşlandı. ABD, Tenef Üssü'nden 22 kilometre mesafede bulunan Kule 22 Üssü'ne çekildi.

Suriye hükümeti, ABD'nin yaklaşık 10 yıl konuşlandıktan sonra çekildiği, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik Tenef Üssü'nü teslim aldı.

ABD, Ürdün ve Irak sınırıyla kesişen Suriye'deki Tenef Üssü'nden çekildi.

Suriye hükümeti kaynakları, AA muhabirine, Suriye ordusunun üssü teslim alarak burada konuşlandığını aktardı.

ABD'nin Tenef Üssü'ne 22 kilometre mesafede Ürdün sınırları içindeki Kule 22 Üssü'ne çekildiği belirtildi.

Ürdün sınırları içindeki Kule 22 Üssü ile Suriye'deki Tenef Üssü arasında 22 kilometrelik mesafe bulunuyor.

Tenef'te bir dönem 200 civarında ABD askerinin bulunduğu aktarılırken, Kule 22'de konuşlu ABD askeri sayısına ilişkin ise kesin veri bulunmuyor.

ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda İran destekli gruplar ve terör örgütü DEAŞ'ın askeri faaliyetlerini gözetlemek için üssü kullanmıştı.

