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Suriye hükümeti Haseke'ye takviye güç gönderdi

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Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimleri, terör örgütü YPG'nin kendini "feshetmesini" açıklamasının ardından Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç gönderdi.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimleri, terör örgütü Ypg'nin kendini "feshetmesini" açıklamasının ardından Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç gönderdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye iç güvenlik birimleri onlarca araçla, Haseke iline giriş yaparak kentte güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli noktalara konuşladı.

Bölge sakinleri, Suriye bayraklarıyla kente giriş yapan takviye güçleri sevinç gösterileriyle karşıladı.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Suriye hükümeti, geçtiğimiz aylarda, örgütün işgalindeki Haseke iline girerek, valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim almıştı.???????

Kaynak: AA
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