Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, ABD'ye Resmi Ziyarette Bulundu

(ANKARA) - Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, dün ABD'yi ziyaret etti. Şara, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Şam'ın IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona katılımı, ülkenin yeniden inşası için fon arayışları ve geniş çaplı güvenlik operasyonları gündemde olacak.

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, resmi bir ziyaret için dün akşam ABD'ye gitti. Şara, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

ABD medyasına göre bu ziyaret, Suriye'nin 1946'daki bağımsızlığından bu yana bir Suriye cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Trump ile mayıs ayında Riyad'da ilk kez görüşen Şara, ABD'nin "terörist" yaptırım listesinden de çıkarıldı.

Şara, bir dönem Suriye'nin El Kaide kolunu yönetmiş ancak daha sonra ayrılarak, IŞİD ile çatışmıştı. Şara'nın lideri olduğu silahlı örgüt Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) de temmuz ayında Washington tarafından terör örgütleri listesinden çıkarılmıştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, bu ayın başında Şara'nın IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona katılmak için bir anlaşma imzalayacağını belirtmişti. Washington'ın ayrıca, ABD'nin Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yaptığı bir güvenlik anlaşmasını hayata geçirmek amacıyla Şam'daki bir hava üssünde askeri bir varlık oluşturmayı planladığı ileri sürüldü. SANA ise bir Suriye dışişleri kaynağına atıfta bulunarak bu iddiaları yalanladı.

Şara'nın ziyareti sırasında, Suriye'nin yeniden inşası için fon arayışında bulunması bekleniyor. Dünya Bankası, Suriye'nin yeniden yapılanma maliyetinin en az 216 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyor.

ABD, 6 Kasım Perşembe günü, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Şara'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması için bir oylama yönetti.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre Washington, bu ziyaret sırasında Şam'ı, IŞİD'e karşı yürüttüğü koalisyona dahil etmeyi hedefliyor. Suriye İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde IŞİD hücrelerini hedef alan "geniş çaplı bir güvenlik operasyonu" başlattığını duyurdu. Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsü, en az 71 kişinin gözaltına alındığını ve patlayıcı ile silahların ele geçirildiğini açıkladı. SANA, Bakanlığa dayandırdığı haberinde, operasyonların Halep, İdlib, Hama, Humus ve Şam taşra bölgelerinde gerçekleştirildiğini ve bu operasyonların "terörizmle mücadele ve halkın güvenliğini koruma çabalarının bir parçası" olduğunu belirtti.