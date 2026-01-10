Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Halep'teki Dron Saldırılarına Kınama

Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Halep'teki hükümet binalarına yapılan dron saldırısını terörist eylem olarak kınadı. Açıklamada, devletin güvenliği sağlama çabalarına vurgu yapıldı ve uluslararası toplumdan destek talep edildi.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanlığı, Halep'teki hükümet binaları ve yerleşim yerlerine düzenlenen ve "terörist saldırı" olarak nitelendirdiği dron saldırısını kınayarak, "Bu durum, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenliği yeniden sağlamak ve Suriye topraklarının tamamında hukukun üstünlüğünün yegane otoritesini tesis etmek için devlet tarafından alınan kolluk kuvveti tedbirlerinin gerekliliğini vurgulamaktadır" açıklamasını yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye Arap Cumhuriyeti, Halep kentindeki hükümet binalarının ve yerleşim mahallelerinin dronlarla hedef alınmasını şiddetle kınamakta olup, bu gerginliği sivillerin hayatını tehdit eden ve mevcut tüm güvenlik anlaşmalarını açıkça hiçe sayan apaçık bir terörist saldırı olarak değerlendirmektedir. Bu durum, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenliği yeniden sağlamak ve Suriye topraklarının tamamında hukukun üstünlüğünün yegane otoritesini tesis etmek için devlet tarafından alınan kolluk kuvveti tedbirlerinin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, bu düşmanca eylemlerin devletin vatandaşlarını koruma görevini yerine getirmekten ve kanunsuz silahlı gösterimleri ortadan kaldırmaktan vazgeçirmeyeceğini vurgulamaktadır. Suriye Arap Cumhuriyeti ayrıca, bu saldırıların faillerini tamamen sorumlu tutmakta ve olaya karışan herkesin devlet kurumlarına ve sivillere karşı işlenen suçlar için hesap verebilirliği sağlamak üzere hukuki ve cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalacağını teyit etmektedir.

Bu bağlamda, Suriye Arap Cumhuriyeti uluslararası toplumu bu terörist operasyonları kınamaya ve Suriye Devleti'nin terörle mücadelesine ve güvenlik ile istikrarın temellerini sağlamlaştırma çabalarına destek vermeye çağırmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
