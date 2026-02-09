Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Tom Barrack ile Riyad'da Görüştü

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın görüştüğü bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, resmi açıklamasında görüşmenin IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Siyasi Direktörler Toplantısı marjında gerçekleştiğini belirtti.

Şam yönetimi, temasın içeriğine dair detaylı bilgi paylaşmadı.