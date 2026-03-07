Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz'ı kabul etti
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki durum ve iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ı kabul etti.
Şam Büyükelçisi Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştüğünü belirtti.
Görüşmede, Suriye'deki durum, bölgedeki gelişmeler, kurumların Suriye'ye yönelik faaliyetleri ve iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yollarının ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu