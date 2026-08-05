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Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile yarın görüşecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'de istikrar, terörle mücadele, kurumsallaşma ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şeybani, çalışma ziyareti kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek.

Bakan Fidan'ın Suriyeli mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Suriye'de kalıcı istikrar ile güvenliğin tesisine dönük Türkiye'nin de desteğiyle yürütülen çok yönlü çabaların kapsamlı bir değerlendirmesini yapacağı öngörülüyor.

Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin giderek geliştiğinin müşahede edildiğini vurgulaması beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin bu alanda Suriye'yle eşgüdümü daha da ileriye taşımaya kararlı olduğunu ifade etmesi planlanıyor.

Fidan'ın, Aralık 2024'ten bu yana ekonomiden güvenliğe, toplumsal uzlaşıdan yeniden inşaya kadar birçok alanda önemli mesafe katetmiş olan Suriye ile işbirliğinin, kurumsal bir çerçeve dahilinde daha da geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek bu kapsamda, gelecek dönemde yapılacak üst düzey ziyaretlerin planlamalarını gözden geçirmesi öngörülüyor.

Suriye Halk Meclisinin geçen ay faaliyetlerine başlaması suretiyle devletin kurumsallaşmasına dönük adımlarını hızlandıran Suriye ile ilişkilere parlamenter boyut kazandırılması ihtiyacını dile getirmesi öngörülen Fidan'ın, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren, Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi hükümete entegrasyonunda gelinen aşamayı ele alması bekleniyor.

Fidan'ın, Suriye'nin istikrar ve güvenlik tesis etme çabalarını sekteye uğratmayı amaçlayan İsrail politikaları ve eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek Suriye'nin bölgede ilave bir çatışma sarmalının içine çekilmeden normalleşme doğrultusundaki adımlarını sürdürmesinin önemini vurgulayacağı öngörülüyor.

İsrail'in, Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesine yönelik mutabakata rağmen Gazze'de devam eden saldırılarının uluslararası toplumun desteğiyle bir an önce durdurulmasının elzem olduğunu belirtmesi planlanan Fidan'ın, Lübnan'ın güneyindeki İsrail işgalinin sona erdirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrar için kritik önem taşıdığını ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın, Şeybani ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin ABD ile İran arasında ateşkesin temini, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması ve kalıcı barışa ulaşılması için yürütülen diplomatik çabaları desteklediğini dile getireceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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