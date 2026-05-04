Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz ile bir araya geldi
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yollarını ele aldı.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Büyükelçi Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani tarafından kabul edildi.
Görüşmede, Suriye'deki durum, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu