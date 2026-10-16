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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Riyad'da mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Riyad'da Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bölgesel gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini görüştü. Şeybani, sivil tesislere yönelik saldırılar karşısında Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduklarını belirtti.

??????? Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Şeybani, son dönemde sivil tesisleri hedef alan saldırılar karşısında Suriye'nin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Suriye'nin ve bölgenin güvenliğiyle bağlantılı olduğunu ifade eden Şeybani, bölgede güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik çabaların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da 6 Ekim'de Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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