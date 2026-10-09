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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile MİT Başkanı Kalın Ankara'da bir araya geldi

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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile MİT Başkanı Kalın Ankara'da bir araya geldi
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Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilgili alanlarda ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin yolları ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Ankara'da bir araya geldi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Kalın'ın görüşmesinde iki ülke arasındaki ilgili alanlarda ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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