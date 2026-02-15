Suriye Dışişleri Şeybani, entegrasyon sürecinin halkın çıkarları doğrultusunda yürüdüğünü söyledi

?????? Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkelerindeki entegrasyon sürecinin halkın çıkarları doğrultusunda yürüdüğünü belirtti.

Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın "Bir Arada Kalmak Mümkün mü? Suriye'nin Devrim Sonrası Geleceği" başlıklı oturumda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki son gelişmelere işaret eden Şeybani, Esed rejimin devrilmesinden sonra birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını ancak bunlarla mücadele ettiklerini belirtti.

"SDG'yi düşman olarak görmediklerini" söyleyen Şeybani, onların "ulusal kimlik çerçevesinde çalışabilen ortaklar olduğunu" ifade etti."

Bakan Şeybani, terör örgütü YPG ile yürütülen entegrasyon sürecinin Suriye halkının çıkarları doğrultunda yürütüldüğünü dile getirdi.

Şeybani, "Geliştirilen söz konusu yaklaşım hem ABD hem de Türkiye tarafından onaylanmıştı. Bu konuda oldukça kendimize güveniyoruz ve uygulanan politikadan son derece memnunuz." dedi.

Entegrasyon sürecini Suriye'nin geleceği için garanti olarak düşündüklerini kaydeden Şeybani, "İzlenen politikanın Suriye'nin geleceği açısından da bir garanti niteliği taşıdığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.