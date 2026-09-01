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İsrail Birliği Dera'da Baskın Düzenledi

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İsrail ordusuna ait 10 askeri araçtan oluşan bir birliğin Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin kırsalında bulunan Cemle köyüne sızarak baskın düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusuna ait 10 askeri araçtan oluşan bir birliğin Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin kırsalında bulunan Cemle köyüne sızarak baskın düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail askeri birliği Cemle köyüne girerek yerleşim yerlerinin arasında konuşlandı.

10 askeri araçtan oluşan İsrail birliğinin Dera'ya sızdığı aktarılan haberde ayrıca İsrail askerlerinin gün içinde Dera kırsalındaki Mariye köyünde de sivillere ait evleri ağır makineli silahlarla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun 30 Ağustos'ta da Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Taranca köyüne girerek bir eve baskın düzenlediği ve arama yaptığı hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı daha önce uluslararası topluma, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki tekrarlanan ihlallerini durdurması için gerekli adımları atma çağrısında bulunmuştu.

Bakanlık, İsrail güçlerinin girdikleri Suriye topraklarından derhal ve tamamen çekilmesini, kuvvetlerin ayrıştırılması hattına dönülmesini ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini talep etmişti.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA
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